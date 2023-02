Tierheime in Niedersachsen erhalten eine Million Euro

Die Landesregierung unterstützt in finanzielle Not geratene Tierheime in Niedersachsen mit einer Million Euro. Das Geld wird über das Sofortprogramm bereitgestellt. „Unsere unverschuldet in Not geratenen Tierheime werden wir schnell und zielgerichtet unterstützen. Als Gesellschaft tragen wir die Verantwortung für unsere Tiere als Mitgeschöpfe“, sagte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) am Dienstag.