Gemeinde verkündet Aus für GTI-Treffen am Wörthersee

Das traditionelle GTI-Treffen ist in der österreichischen Gemeinde Maria Wörth am Wörthersee nicht länger willkommen. Die auch bei deutschen Autofans beliebte Veranstaltung habe den Ort an die Grenzen seiner Belastbarkeit geführt und habe zu „zunehmender Kritik und abnehmender Akzeptanz“ geführt, teilte die Kommune im südlichen Bundesland Kärnten am Montag mit.