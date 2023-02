Polizei ermittelt nach Brandanschlag auf Siemens-Dienstauto

Wegen eines Bekennerschreibens nach dem Brand eines Autos in Hannover hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Echtheit des Schreiben werde geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover am Montag. Ergebnisse lägen aber noch nicht vor.

Hannover (dpa/lni). Wegen eines Bekennerschreibens nach dem Brand eines Autos in Hannover hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Echtheit des Schreiben werde geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover am Montag. Ergebnisse lägen aber noch nicht vor.

In der vergangenen Woche war ein Dienstwagen der Siemens-Niederlassung in Hannover angezündet worden. In einem im Internet veröffentlichten Bekennerschreiben wird dem Konzern unter anderem der Vorwurf gemacht, an einem umstrittenen Bahn-Infrastrukturprojekt in Mexiko Interesse zu haben. Das Schreiben ging auch der Redaktion der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zu, die zuerst darüber berichtete.

Ein Sprecher der Siemens-Niederlassung in Hannover bestätigte, dass ein auf einem nicht abgesperrten Firmenparkplatz abgestellter Wagen angezündet wurde. Einige Wochen zuvor habe es auch schon einen Brandanschlag auf ein Siemens-Dienstfahrzeug in Hamburg gegeben. Zu den Ermittlungen und Hintergründen könne das Unternehmen allerdings nichts sagen.

Die regionalen Siemens-Niederlassungen hätten mit dem Bahnprojekt in Mexiko nichts zu tun, sagte der Sprecher. Sie seien nur für das regionale Geschäft des Konzerns zuständig.

