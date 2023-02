Auto stürzt nach Unfall in Fluss

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Wagen in Bad Essen im Landkreis Osnabrück ist ein Auto in einen Fluss gestürzt. Wie es zu dem Unfall am Sonntagmittag kommen konnte, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Das Auto landete auf der Seite liegend in dem flachen Fluss. Ein Mensch wurde darin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.