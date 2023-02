Pfosten liegen auf Gleisen: Zug beschädigt

Ein Güterzug ist in Nienburg über auf den Gleisen liegende Pfosten gefahren und dabei beschädigt worden. Wer die drei Leitpfosten dort abgelegt habe, sei noch unklar, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die etwa einen Meter großen Pfosten stehen normalerweise zur Streckenbegrenzung an Landstraßen. Der Lokführer sah die Hindernisse und leitete noch eine Schnellbremsung ein, doch der Zug kam nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand. Der Zug wurde so stark beschädigt, dass er am Freitagabend nicht mehr weiterfahren konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.