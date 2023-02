Feuerwehreinsatz Großbrand in Firma in Sittensen: Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Großbrand in Sittensen im Landkreis Rotenburg ist Sonntagnacht ein erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizeidirektion Rotenburg am Sonntagmorgen mitteilte, brannte es in einer Firma für den An- und Verkauf von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen. Viele der Fahrzeuge seien abgebrannt, hieß es. Die Polizei schätzt, dass es einen Schaden in Millionenhöhe gibt. Wie viele Fahrzeuge genau verbrannt sind, war zunächst noch nicht bekannt. Auch zur Ursache für das Feuer konnte die Polizei noch keine Angabe machen. Menschen wurden laut den Angaben bei dem Brand nicht verletzt.