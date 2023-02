4:3 Sieg: Paderborn verschärft Ergebniskrise von Hannover

Der SC Paderborn mischt weiterhin im Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga mit. Die Ostwestfalen siegten am Samstag bei Verfolger Hannover 96 trotz eines Rückstands von zwei Treffern 4:3 (2:2). Der SCP fügte den Niedersachsen in einem Tor-Festival damit die dritte Niederlage in Serie zu. Vor der Partie des direkten Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern am Sonntag holten sich die Paderborner den vierten Tabellenrang, Hannover fiel auf den achten zurück.