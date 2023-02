Einbrecher hinterlassen undefinierte Substanz an Tatort

In mindestens zwei Arztpraxen eines Gebäudekomplexes in Stuhr (Landkreis Diepholz) sind Unbekannte eingebrochen und haben dort eine Substanz versprüht. Die Feuerwehr konnte die Flüssigkeit nicht bestimmen, stellte aber fest, dass sie ungefährlich ist, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Vermutung der Polizei sei, dass die Substanz der Spurenvernichtung diene. Die Täter versuchten in der Nacht auf Samstag noch in weitere Praxen und Büros des Gebäudes einzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt.