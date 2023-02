Erste Zeichen vom Frühling in Niedersachsen und Bremen

Ein graues Wochenende mit vielen Wolken erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen. Am Samstag kommt bei sechs bis zehn Grad immer wieder Sprühregen hinzu, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. In der Nacht auf Sonntag ist das Wetter bei vier bis sechs Grad gleichbleibend. Wolkig bleibt es auch am Sonntag, dafür entfällt der Regen und die Temperaturen erreichen sieben bis neun Grad.