80. Geburtstag von Ex-Ministerpräsident Glogowski: Festakt

Die Stadt Braunschweig richtet am Samstag (11.00 Uhr) zum 80. Geburtstag des Ehrenbürgers und früheren Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski (SPD) einen Festakt aus. Zu der Feier in der Dornse des Altstadtrathauses werden neben Ministerpräsident Stephan Weil auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (alle SPD) erwartet.

Gerhard Glogowski sitzt in einem Cafe in der Braunschweiger Innenstadt.

Braunschweig (dpa/lni). Die Stadt Braunschweig richtet am Samstag (11.00 Uhr) zum 80. Geburtstag des Ehrenbürgers und früheren Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski (SPD) einen Festakt aus. Zu der Feier in der Dornse des Altstadtrathauses werden neben Ministerpräsident Stephan Weil auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (alle SPD) erwartet.

Glogowski war von 1998 bis 1999 kurz Ministerpräsident in Niedersachsen, zuvor in den Landesregierungen unter Gerhard Schröder (SPD) aber stets Innenminister und Stellvertreter des Regierungschefs. In Braunschweig war der Sozialdemokrat von 1976 bis 1981 und von 1986 bis 1990 zweimal Oberbürgermeister. Seit 2008 ist er Ehrenbürger der Stadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen