Stadt-Attraktivität: Hannover punktet mit Gastronomie

Wie attraktiv sind deutsche Innenstädte? Bei einer Umfrage schneidet Hannover mit seinem Gastronomieangebot gut ab. Aber der Onlinehandel ist zunehmend ein Problem für die Kaufleute in der City.

Ein Kellner serviert einen Salatteller in einem Restaurant.

Hannover (dpa/lni). Bei einer Umfrage „Vitale Innenstädte 2022“ hat Hannover mit seinem Gastronomieangebot gepunktet. Insgesamt liegt die Landeshauptstadt mit der Note 2,6 knapp unter dem Durchschnitt der anderen befragten Städte mit mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wie ein Sprecher der Stadt am Freitag mitteilte. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IFH Köln hatte im Herbst 2022 in 111 deutschen Innenstädten Menschen zur Attraktivität ihrer Stadt befragt. Insgesamt führte das Unternehmen demnach knapp 69.000 Interviews, in Hannover wurden rund 2000 Menschen befragt.

Fragen waren unter anderem: Wer besucht die Innenstadt und warum? Hat sich das Einkaufsverhalten durch Onlineshopping verändert? Welche Schulnote bekommt die City hinsichtlich ihrer Attraktivität? Hannover hat sich mit der Note 2,6 geringfügig im Vergleich zu der Bewertung im Jahr 2020 (Note 2,7) verbessert. Zum vierten Mal wurden Besucherinnen und Besucher im Abstand von zwei Jahren befragt.

Beim Gastronomieangebot erhielt die Landeshauptstadt die Note 1,8, bei Freizeit und Kultur sowie bei Dienstleistungen jeweils eine gute 2. Der Trend zum Onlinehandel ist wie in anderen Städten auch in Hannover ein Problem: Im Jahr 2020 gaben noch 27,2 Prozent der Befragten an, verstärkt online einzukaufen und die Innenstadt weniger zu besuchen. 2022 waren es bereits 44,9 Prozent.

Das Parkraumangebot in Hannover wurde mit einer guten 3 bewertet, die Autofreundlichkeit mit 3,5. Leicht verschlechtert hat sich die Bewertung der Fahrradfreundlichkeit, sie liegt zwischen den Noten 2 und 3, wie der Sprecher mitteilte.

Ein weiteres Ergebnis: Die Besucher der hannoverschen City werden immer älter, das Durchschnittsalter beträgt derzeit 45 Jahre, 2020 waren es 44,8 Jahre und 2018 betrug der Wert 39 Jahre. 57,1 Prozent der Befragten waren in der aktuellen Umfrage weiblich. Hauptanlass für den Besuch von Hannovers City ist das Einkaufen, das gaben rund 60 Prozent der Befragten an. 2020 waren es noch 71,9 Prozent.

