Schwangere und Ungeborenes sterben bei Unfall auf der Flucht

Eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg/Wümme gestorben. Offenbar war der 32 Jahre alte Fahrer des Autos nach einem Taschendiebstahl auf der Flucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde durch den Unfall am Donnerstag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.