Landeselternrat sieht „desolate Lage“ an Schulen

Der Lehrkräftemangel hat nach Einschätzung des Landeselternrates (LER) Niedersachsen zu einer „desolaten Lage“ an den Schulen im Land geführt. Das Gremium forderte am Donnerstag große Veränderungen und eine lösungsorientierte Politik. „Wenn wir hier und heute nicht in die Bildung investieren, wird das in der Zukunft für uns nichts“, sagte der LER-Vorsitzende Michael Guder. Der Landeselternrat ist die Interessenvertretung der Erziehungsberechtigten von derzeit circa 1,1 Millionen niedersächsischen Schülerinnen und Schülern.