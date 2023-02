Uni Osnabrück erforscht Ursachen fürs Amphibiensterben

Ein neues Forschungsvorhaben an der Universität Osnabrück will den Ursachen für das Aussterben von Amphibien auf den Grund gehen. Dazu sollten die von Pestiziden und Krankheitserregern ausgehenden Risiken für die Tiere mit Hilfe von computerbasierten Modellen analysiert werden, teilte die Universität am Donnerstag mit.