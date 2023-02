Erste Wasserstoffbusse in Niedersachsen fahren in Oldenburg

Die ersten vier Wasserstoffbusse in Niedersachsen werden nach einer Testphase in den nächsten Wochen im Linienverkehr in Oldenburg eingesetzt. Einer der emissionsfreien Busse des portugiesischen Herstellers Caetano wurde am Donnerstag vom Nahverkehrsunternehmen Verkehr und Wasser GmbH (VWG) vorgestellt. Er ist baugleich mit denen in Bremerhaven. Als erste Stadt im Nordwesten sind dort bereits seit Mitte Januar drei Linienbusse mit Brennstoffzellenantrieb unterwegs. Vier weitere sollen in der Seestadt in diesem Jahr hinzukommen.