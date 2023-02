Kunstfestspiele mit prominenten Musikern und Zirkus

Die Kunstfestspiele Herrenhausen präsentieren in diesem Jahr eine Vielzahl prominenter Musiker sowie erstmals zeitgenössischen Zirkus. Zentraler Spielort ist auch bei der am 11. Mai beginnenden 14. Festival-Ausgabe der berühmte Barockgarten in Hannover. „Wir haben uns für 2023 viel vorgenommen“, sagte Festival-Intendant Ingo Metzmacher am Donnerstag. „Nie schien die Welt zerbrechlicher zu sein. Wir möchten versuchen, ihr mit der Wärme und der Kraft zu begegnen, wie sie nur der Kunst zu eigen ist.“