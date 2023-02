Deutlicher Mitgliederzuwachs bei der DLRG in Niedersachsen

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat in Niedersachsen und Bremen zahlreiche neue Mitglieder gewonnen. In Niedersachsen zählten die Lebensretter 94.743 Mitglieder, in Bremen 3089 für das Jahr 2022, wie die DLRG am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Plus von jeweils 6,5 und 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bundesweit hat der Verein den Angaben nach so viel Mitglieder wie noch nie.

Bad Nenndorf (dpa/lni). Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat in Niedersachsen und Bremen zahlreiche neue Mitglieder gewonnen. In Niedersachsen zählten die Lebensretter 94.743 Mitglieder, in Bremen 3089 für das Jahr 2022, wie die DLRG am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Plus von jeweils 6,5 und 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bundesweit hat der Verein den Angaben nach so viel Mitglieder wie noch nie.

Ende 2019 verzeichnete die DLRG nach eigenen Angaben zuletzt einen Höchststand von bundesweit 575 130 Mitgliedern. In den zwei folgenden Jahren nahmen die Mitgliederzahlen ab. Ende 2022 waren fast 580.000 Menschen Mitglied. „Dadurch, dass wir lange kaum Schwimmkurse durchführen konnten, hatten wir keine Neuzugänge und schnell fast 30.000 Kinder weniger im Verband“, erklärte die DLRG-Chefin Ute Vogt. Die Zahl der jungen Mitglieder habe sich noch nicht ganz wieder erholt. „In allen anderen Altersgruppen hingegen konnten wir die Zahlen halten oder sogar leicht wachsen“, sagte Vogt.

Auch in der Zeit pandemischer Einschränkungen sei die DLRG aktiv gewesen und habe etwa Küstenstrände überwacht. Nachholbedarf sieht Vogt bei der Ausbildung von Rettungsschwimmern und Schwimmkursen. In den ersten beiden Jahren der Pandemie wurden nur halb so viele Rettungsschwimmer ausgebildet wie üblich, wie die DLRG mitteilte. Zudem habe sich die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, verdoppelt. Bäderschließungen und der Arbeitskräftemangel in Schwimmbädern seien daher letztlich eine Gefahr für die Sicherheit in den Gewässern.

