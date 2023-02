Polizei: Unfall wegen Sekundenschlaf beim Überholen

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn A27 Richtung Cuxhaven ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich durch Sekundenschlaf eines Fahrers beim Überholen verursacht worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am Mittwoch waren der 24-jährige Fahrer und zwei Frauen in dem vor ihm fahrenden Pkw schwer verletzt worden. Eine 58-jährige Frau starb über Nacht im Krankenhaus an ihren Verletzungen.