Glückspilz aus Friesland gewinnt eine Million bei Spiel 77

Ein noch unbekannter Lotto-Spieler aus dem Landkreis Friesland hat bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 einen Millionengewinn abgeräumt. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Mittwoch gezogenen Gewinnzahlen überein, wie die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Donnerstag in Hannover mitteilte. Demnach war der oder die Glückliche bundesweit der einzige Spieler, der den Jackpot in Höhe von 1 077 777 Euro knackte.