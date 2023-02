Drei Lastwagen kollidieren: 150.000 Euro Sachschaden

Nach einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 1 Ruhrgebiet-Hamburg am Mittwochnachmittag nördlich von Osnabrück über mehrere Stunden gesperrt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall im Bereich der Baustelle bei Neuenkirchen-Vörden in Fahrtrichtung Norden am Ende eines Staus.