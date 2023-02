Ein Vermisster bei Dachstuhlbrand in Langenhagen

Nach einem Dachstuhlbrand in Langenhagen sind die Einsatzkräfte auf der Suche nach einem der Bewohner. Die Einsatzkräfte suchen laut Polizeiinformationen von Mittwoch nach einem Menschen, der am Brandort gemeldet, aber bislang nicht auffindbar gewesen ist. Ob die Person sich im Haus befindet, war zunächst unklar. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aus. Ein Mann wurde vorsorglich wegen des Kontaktes mit Rauchgas in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch am Mittwochmorgen bereits entlassen werden.