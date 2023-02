Bei Durchsuchungen mehrerer Wohngebäude und Objekte in Uelzen sind zwei Brüder wegen mutmaßlichen Drogenhandels und räuberischer Erpressung festgenommen worden. Nach monatelangen Ermittlungen der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von „Clan-Kriminalität“ Stade wurden dabei Betäubungsmittel sowie hochwertige Uhren und Bargeld sichergestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der ältere der beiden 29 und 31 Jahre alten Männer befindet sich in Untersuchungshaft. Auch von drei weiteren Verdächtigen wurden die Personalien aufgenommen.

Durchsuchungen Zwei Festnahmen bei Drogen-Razzia in Uelzen

Den Brüdern wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Der Fall steht den Ermittlern zufolge in Zusammenhang mit erheblichen Drogenfunden bei Durchsuchungen im September in den Landkreisen Lüneburg und Harburg.

Zudem werden den Männern mehrere räuberische Erpressungen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Drogenhandel vorgeworfen. Die Razzia fand bereits am vergangenen Freitag statt.

