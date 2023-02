EWE Baskets Oldenburg verpflichten Shakur Juiston

Zahlreiche Zuschauer sind beim letzten Heimspiel des EWE Baskets Spielers Rickey Paulding in der EWE-Arena.

Die EWE Baskets Oldenburg haben den US-amerikanischen Basketballprofi Shakur Juiston verpflichtet. Das teilte der niedersächsische Bundesligist am Dienstag mit. Der 26-Jährige, der als Center und Forward eingesetzt werden kann, spielte zuletzt beim griechischen Basketball Champions League-Teilnehmer Peristeri bwin. Die Verpflichtung war auch eine Reaktion auf personelle Probleme der Mannschaft in den vergangenen Wochen: „Nach der Verletzung von Owen [...] bin ich glücklich, dass wir mit Shakur einen athletischen und flexiblen Big Man verpflichten konnten“, wurde Trainer Pedro Calles in einer Mitteilung zitiert.