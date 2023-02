Minister: System gewinnorientierter Kliniken in Hintergrund

Die Krankenhausreform wurde in der vergangenen Legislaturperiode angeschoben, die neue Landesregierung aus SPD und Grüne will das Thema weiter voranbringen. Was für Ideen hat Niedersachsens neuer Gesundheitsminister?

Hannover (dpa/lni). Bei der Krankenhausreform will Niedersachsens neuer Gesundheitsminister Andreas Philippi das Wohl der Patienten in den Mittelpunkt stellen und weniger die Gewinnorientierung von Kliniken. Das System der rein gewinnorientierten Krankenhäuser solle in den Hintergrund rücken, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Zu einer guten stationären Versorgung, gerade im ländlichen Raum, zählt eine angemessene Erreichbarkeit, so dass benötigte Krankenhäuser in bestimmten strukturschwachen Regionen weiterhin wichtig sein werden.“

Bei der Reform müsse man überlegen, wie viele Krankenhausbetten und Chirurgen man benötige und ob es Gesundheitszentren geben solle. „Es ist völlig klar, dass jemand, der bestimmte Operationen nur drei oder fünf Mal im Jahr macht, ein anderes Level an Qualität anbieten kann, als wenn einer das 50 oder 60 Mal im Jahr macht.“

Die Krankenhausreform sieht unter anderem vor, dass Niedersachsen in acht Versorgungsregionen unterteilt wird und die Krankenhäuser in drei Stufen als Grund-, Schwerpunkt- oder Maximalversorger klassifiziert werden.

Der vorherige Bundestagsabgeordnete übernahm Ende Januar von der bisherigen Gesundheitsministerin Daniela Behrens, die wiederum Nachfolgerin im Innenministerium vom neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) wurde. Philippi ist Facharzt für Chirurgie.

