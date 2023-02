Ermittler überprüfen Patientenkontakte von falscher Ärztin

Bei den Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Betrügerin, die in zwei Krankenhäusern in Niedersachsen als falsche Ärztin gearbeitet haben soll, sollen in den nächsten Monaten mehr als 1000 Patientenkontakte überprüft werden. Die Ermittler der Polizei arbeiteten dazu mit einem Rechtsmediziner zusammen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Freitag.