Minister: Verstärkte Energie-Partnerschaft mit Norwegen

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat für eine verstärkte Partnerschaft mit Norwegen bei Fragen der Energiewende geworben. „Wir wollen und brauchen eine Wasserstoffwirtschaft im industriellen Maßstab und wir werden für das Gelingen der Energiewende auf den Import auch von Wasserstoff angewiesen sein. Norwegen ist hier ganz sicher einer der spannendsten Partner“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag auf Anfrage nach einem Treffen mit Norwegens Botschafter Torgeir Larsen.

Die Küste in Niedersachsen und gerade die Region Wilhelmshaven mit der nahliegenden Netz- und Speicherinfrastruktur in Etzel würde ideale Voraussetzungen bieten. „Wir werden dann im Mai gemeinsam weiter in Norwegen werben für eine entsprechende Pipeline und diese neue Wasserstoffpartnerschaft“, kündigte Lies an.

