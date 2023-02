Philippi setzt bei Corona-Lockerungen auf Vernunft

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi setzt angesichts der weitreichenden Corona-Lockerungen auch auf die Vernunft und Eigenverantwortung der Menschen. „Auch wenn wir optimistisch auf das Frühjahr zugehen, bitte ich alle Menschen in Niedersachsen darum, Krankheitssymptome ernst zu nehmen und sich weiterhin verantwortungsbewusst zu verhalten. Wer sich krank fühlt, dem rate ich zu einem Selbsttest und einem Gespräch mit der Hausarztpraxis“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. In vollen Bussen und Bahnen könne man sich und andere freiwillig auch weiterhin mit einer Maske schützen. „Das Ende der Maskenpflicht ändert nichts am positiven Nutzen der Mund-Nasen-Bedeckung“, sagte Philippi.