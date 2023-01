Überfall Mann mit Waffe raubt Supermarkt in Ilsede aus

Ein bewaffneter Räuber hat einen Supermarkt in Ilsede (Landkreis Peine) ausgeraubt. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher der Polizei. Der maskierte Täter soll am Montagabend kurz vor Ladenschluss das Geschäft betreten haben. Mit einer Waffe forderte er von einer 67 Jahre alten Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gelang es ihm, Geld zu erbeuten. Weitere Details nannte die Polizei nicht.