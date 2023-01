VfL Wolfsburg trifft im DFB-Pokal auf Union Berlin

Im Achtelfinale des DFB-Pokals gastiert der Fußall-Bundesligist VfL Wolfsburg am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) beim Ligakonkurrenten 1. FC Union Berlin. VfL-Trainer Niko Kovac bereitet seine Mannschaft auf einen Gegner vor, der „sehr konstant“ und „top strukturiert“ vorgehe. In der Bundesliga belegen die Berliner den zweiten Tabellenrang, die Wölfe sind derzeit auf Platz sieben. Bei der letzten Begegnung in der Liga verloren die Niedersachsen im September 0:2. Danach starteten die Wolfsburger eine Serie aus wettbewerbsübergreifend elf Partien ohne Niederlage, ehe sie am vergangenen Samstag 1:2 bei Werder Bremen unterlagen.