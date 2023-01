Polizei zerschlägt Bande von Zigarettenautomaten-Knackern

Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine bundesweit agierende Bande von Zigarettenautomaten-Knackern zerschlagen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg sagte, wurden nach monatelangen Ermittlungen acht Verdächtige auf der Insel Rügen, in Niedersachsen und im sächsischen Zwickau festgenommen. Gegen alle acht Männer wurden inzwischen Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahles erlassen.

Anklam/Zwickau (dpa/mv). Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine bundesweit agierende Bande von Zigarettenautomaten-Knackern zerschlagen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg sagte, wurden nach monatelangen Ermittlungen acht Verdächtige auf der Insel Rügen, in Niedersachsen und im sächsischen Zwickau festgenommen. Gegen alle acht Männer wurden inzwischen Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahles erlassen.

Die Männer sollen in unterschiedlichen Zusammensetzungen allein in Mecklenburg-Vorpommern 2022 und 2023 knapp 90 Mal Automaten zerstört und Zigaretten sowie Bargeld erbeutet haben. Der bisherige Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. Der Fall wird nun schwerpunktmäßig von der Polizei in Anklam und der Staatsanwaltschaft Stralsund bearbeitet. „Wir rechnen damit, dass noch etliche Fälle aus anderen Bundesländern dazukommen“, sagte die Sprecherin.

Als Erstes war ein 48-jähriger Tatverdächtiger im Dezember 2022 auf Rügen gefasst worden. Die Ermittlungen führten zu vier Festnahmen im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen und zuletzt drei weiteren Festnahmen in Zwickau.

Es handele sich um eine Bande, die sich auf Aufbrüche von Zigarettenautomaten spezialisiert habe. Weitere Zusammenhänge zu anderen Taten werden überprüft.

