800.000 Euro Schaden bei Brand in Schützenhaus

Bei einem Brand in einem Schützenhaus in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden von circa 800.000 Euro entstanden. Das Gebäude wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten vollständig zerstört, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor brach der Brand im Dachstuhl des Gebäudes aus und griff auf einen Anbau über. Um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, mussten die Einsatzkräfte einen Bagger nutzen und restliche Gemäuer abreißen. Im Rahmen der Löscharbeiten mussten Teile der L39 gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rund 124 Einsatzkräfte waren vor Ort, wie es hieß.