Landtag debattiert über besseren Schutz von Rettungskräften

Hannover (dpa/lni). Bei der Sitzung des niedersächsischen Landtags am Donnerstag (9.00 Uhr) wird über einen besseren Schutz von Einsatz- und Rettungskräften debattiert. Dieses Thema bringt die SPD-Landtagsfraktion in die Aktuelle Stunde ein.

Das Innenministerium registrierte in Niedersachsen in der Silvesternacht mehr als 40 Straftaten gegen Einsatzkräfte. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf das Ministerium berichtete, gab es 38 Angriffe gegen Polizeibeamte und 4 gegen Feuerwehrkräfte. Eine erhöhte Zahl von Taten sei in Hannover, Garbsen und Peine beobachtet worden. Dabei ging es um Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch, Bedrohung, Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung.

Auf Antrag der CDU-Fraktion wird am Donnerstag im Landtag außerdem auch über die Krankenhausplanung beraten.

