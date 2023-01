Mann rettet sich vor Angreifer in fahrenden Transporter

Um einen Angreifer abzuwehren hat sich ein Mann in einen vorbeifahrenden Transporter gerettet. Zuvor hatte der Angreifer am Montagnachmittag in Bippen (Landkreis Osnabrück) versucht, eine Frau zu bedrängen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 31 Jahre alte Mann, der später in dem Transporter flüchtete, wollte demnach der Frau helfen.