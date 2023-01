Wechsel perfekt: Bundesligist Wolfsburg holt Franzosen Cozza

Der VfL Wolfsburg hat den französischen Abwehrspieler Nicolas Cozza vom HSC Montpellier verpflichtet. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mit. In den vergangenen Tagen hatte sich der Wechsel angedeutet.

Der 24 Jahre alte Linksverteidiger, der eigentlich erst im Sommer ablösefrei zu den Niedersachsen wechseln sollte, schließt sich dem VfL ab sofort an und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. In der Mitteilung des Clubs lobte Trainer Niko Kovac das „taktische Grundverständnis“ und die „hohe fußballerische Qualität“.

Der ehemalige U21-Nationalspieler absolvierte in dieser Spielzeit für Montpellier bereits 17 Erstligapartien, in denen er zwei Treffer erzielte und ein Tor vorbereitete. In Wolfsburg soll er den zum Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin abgewanderten Abwehrspieler Jerome Roussillon ersetzen.

