Erneut Streiks beim Windanlagenhersteller Vestas

Windräder mit einer Höhe von bis zu 200 Metern drehen sich in einem Windpark östlich von Parchim.

Beschäftigte des Windkraftanlagenbauers Vestas setzen ihren Kampf für einen Tarifvertrag fort. Nach Angaben der IG Metall legten am Dienstag wieder Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Service und Wartung die Arbeit nieder. In Hamburg versammelten sich demnach rund 250 Beschäftigte vor der Deutschlandzentrale des dänischen Konzerns und forderten Verhandlungen. Unterstützt wurden sie unter anderem von der Vorsitzenden des DGB Nord, Laura Pooth, sowie von Hamburgs SPD-Chef Nils Weiland. Am Donnerstag sei der Arbeitskampf auch Thema im schleswig-holsteinischen Landtag.