Supermarkt in Lilienthal überfallen: Mitarbeiter bedroht

Ein bislang unbekannter Täter hat in Lilienthal (Landkreis Osterholz) einen Supermarkt überfallen, einen 18 Jahre alten Mitarbeiter bedroht und Bargeld erbeutet. Nach dem Überfall am Montagabend floh der Täter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus, sei körperlich jedoch unverletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht Zeugen für den Täter.