Hannover: Mehr Angebote für Obdachlose und Drogensüchtige

Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover sucht nach Lösungen für die Drogenszene und obdachlose Menschen rund um den Hauptbahnhof. Dort sollten neue Angebote eingerichtet werden, teilte die Stadt am Dienstag mit. So sollten die städtische Straßensozialarbeit für die Suchthilfe um vier Stellen erweitert, ein Konsumraum für Cracksüchtige und eine neue Unterkunft eingerichtet sowie die medizinische Versorgung ausgebaut werden. Auf diese Weise sollten auch die bahnhofsnahen Plätze attraktiver werden. „Wir tun alles, damit eine möglichst gute Teilhabe am Leben in Hannover möglich ist“, betonte Sozialdezernentin Sylvia Bruns.