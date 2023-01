Werder-Verteidiger Veljkovic fühlt sich fit für Ligastart

Werder Bremens Milos Veljkovic ist nach einigen Blessuren am Ende des vergangenen Jahres körperlich wieder startklar. „Ich fühle mich sehr gut“, sagte der serbische Abwehrspieler am Mittwoch in einer Medienrunde. Er fühle sich auch hinsichtlich der längeren WM-Pause jetzt „so gut wie noch nie“ zuvor.

Ende 2022 plagten den 27-Jährigen kleinere Blessuren wie Achillessehnenprobleme, muskuläre Beschwerden und eine Sehnenreizung. „Das gehört zum Geschäft dazu. Man lernt auch, mit den Sachen zu spielen und manchmal über die Grenzen zu gehen“, sagte Veljkovic. Im Trainingslager der Grün-Weißen in Spanien fehlte er einige Tage krankheitsbedingt.

Nach der WM-Teilnahme mit seinem Land machte er Urlaub in dem serbischen Ort, in dem ein Teil seiner Familie wohnt. Daneben unternahm er eine Reise in die Schweiz, um Freunde zu besuchen und sich dort behandeln zu lassen. Unter anderem zog es ihn in Basel in eine Kältekammer. „Es ist schon sehr, sehr kalt. Aber alles für den Erfolg“, sagte er.

