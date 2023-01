Flughafen Bremen zählt wieder deutlich mehr Passagiere

Reisegäste gehen an einem Flughafen zum Abflugterminal.

Mit dem Wegfall der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind die Passagierzahlen am Flughafen Bremen stark gestiegen. 2022 flogen knapp 1,5 Millionen Passagiere von oder nach Bremen, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Das sei eine Steigerung um 137 Prozent gegenüber 2021. „Ab dem zweiten Quartal 2022 haben die Fluggastzahlen zugelegt und einen großen Schritt in Richtung Vorkrisen-Niveau ermöglicht“, sagte Flughafenchef Marc Cezanne. Vom Vor-Corona-Niveau ist der Flughafen aber noch weit entfernt: 2019 wurden 2,3 Millionen Passagiere gezählt.