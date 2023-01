Silvesternacht: Polizei ermittelt gegen drei Verdächtige

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht ermittelt die Polizei in Garbsen bei Hannover gegen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Die Männer sollen Pyrotechnik auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute geworfen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach einem Flaschenwurf auf einen Feuerwehrmann habe der Täter noch nicht identifiziert werden können. Zuvor hatte das niedersächsische Innenministerium die Polizeibehörden im Land aufgefordert, alle Informationen zu den Vorfällen zu liefern. Innenminister Boris Pistorius forderte schnelle Verurteilungen.

Der SPD-Politiker erklärte, die Zahl der Übergriffe beim Jahreswechsel sei in Niedersachsen diesmal nicht bedeutend höher gewesen als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Allerdings hätten „die Intensität und die Heftigkeit“ zugenommen.

Nach Angaben der Polizei soll ein 17-Jähriger in Garbsen am Rande eines Polizeieinsatzes zweimal Pyrotechnik auf Einsatzkräfte geworfen beziehungsweise geschossen haben. Er wurde nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Beim Einsatz gegen einen 18-Jährigen, der Polizei und Feuerwehr mit einer Rakete beschossen hatte, verletzte ein zunächst Unbekannter vier Feuerwehrleute leicht - er hatte sie ebenfalls mit Pyrotechnik beschossen. Außerdem wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen einen 24-Jährigen ermittelt, der eine Rakete in eine Menschenmenge abgefeuert haben soll.

Die Polizei bat um Zeugenhinweise - auch im Fall eines Feuerwehreinsatzes in Garbsen: Weil zwei Fahrräder nebeneinander auf der Straße lagen, musste der Fahrer des Löschfahrzeugs abrupt bremsen. Als er ausstieg, um die Räder beiseite zu räumen, flog eine Glasflasche in seine Richtung und verfehlte den 34-Jährigen nur knapp. Der mutmaßliche Täter und eine zweite Person flüchteten.

