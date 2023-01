54-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall auf Betriebsgelände

Ein 54-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Osterholz-Scharmbeck nördlich von Bremen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen verunglückte der Mann an einem Arbeitsfahrzeug auf einem Betriebsgelände im Industriegebiet Pennigbüttel, wie die Polizei mitteilte. An dem Rettungseinsatz waren auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber beteiligt. Die Ursache für den tödlichen Unfall am Dienstagmittag war zunächst unklar.