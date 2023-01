Gegen Diskriminierung: Behrens für Änderung bei Blutspende

Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin in Niedersachsen, gestikuliert.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens begrüßt die auf Bundesebene geplante Änderung der Regelungen zur Blutspende. „Vielerorts werden Blutkonserven knapp“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Hannover. Jede und jeder könne zum Beispiel nach einem Unfall auf eine lebensrettende Bluttransfusion angewiesen sein. „Deshalb rufe ich die Niedersächsinnen und Niedersachsen auf: Helfen Sie in dieser ernsten Lage und spenden Sie Blut!“, sagte Behrens.