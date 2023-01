2:2 nach 0:2: Hannover 96 ärgert Schweizer Meister

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat nach einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden gegen den Schweizer Meister FC Zürich geholt. In einem Testspiel während des Trainingslagers im türkischen Belek traf Cedric Teuchert am Dienstag in der Nachspielzeit zum 2:2 (0:2)-Endstand.