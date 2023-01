Bremen Hohe Zahl an Infekten: Kinderambulanz soll Praxen entlasten

Um die überfüllten Kinderarztpraxen und Kliniken zu entlasten, hat Bremen am Dienstag eine Kinderambulanz in der Innenstadt eröffnet. Kinder und Jugendliche mit Atemwegsinfekt, Durchfall, Erbrechen oder Hautausschlag können sich in der Ambulanz behandeln lassen, wenn sie bei ihrem Kinderarzt keinen kurzfristigen Termin bekommen, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Sie wisse von keinem anderen Bundesland, das eine vergleichbare Einrichtung habe, sagte die Senatorin.