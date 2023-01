Obduktion klärt Todesursache: Toter von Norderney ertrunken

Nach dem Fund eines toten Mannes an einem Strand der Nordseeinsel Norderney hat die Polizei ihre Ermittlungen zu der Todesursache abgeschlossen. Eine Obduktion auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Aurich ergab, dass der 37 Jahre alte Insulaner ertrunken war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Hinweise auf Fremdeinwirkungen ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung demnach nicht.