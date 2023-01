Greenpeace vor Autogipfel: „Vertrauen ist verloren gegangen“

Greenpeace hat äußerst geringe Erwartungen an den Gipfel zur Zukunft der Mobilität im Kanzleramt. „Ich habe schon so viele "Autogipfel" verfolgt, die ohne Ergebnis, ohne Wirkung zu Ende gegangen sind“, sagte der Deutschland-Co-Geschäftsführer der Umweltschutzorganisation, Martin Kaiser, am Dienstag vor dem Beginn eines Zivilprozesses in Braunschweig. Dort startete am Vormittag die mündliche Verhandlung weiterer Klimaschutz-Klagen gegen den Volkswagen-Konzern.