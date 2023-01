Schüler und Eltern offen für Notenverzicht an Schulen

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in Niedersachsen haben sich für das Vorhaben ausgesprochen, mehr Schulen den Verzicht auf die Benotung zu ermöglichen. „Es ist eine gute Möglichkeit, Stress bei den Schülern zu reduzieren“, sagte der Vorsitzende des Landesschülerrats, Malte Kern, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). In der Schule gehe es in erster Linie darum, Dinge vermittelt zu bekommen. „Vergleichbarkeit zu schaffen ist zwar nötig, aber sollte nicht die höchste Priorität in der Schule sein“, sagte er.