Tötungsversuch: Ermittlungen nach Schüssen auf Hauseingang

Nienburg (dpa/lni). Ein Unbekannter soll in Haßbergen (Landkreis Nienburg) Schüsse in Richtung eines Hauseingangs abgefeuert haben. Die Polizei Nienburg/Schaumburg sowie die Staatsanwaltschaft Verden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte in der Nacht zu Montag gegen 01.00 Uhr ein 52-Jähriger beabsichtigt, das Haus zu verlassen. Er kehrte aber nach dem Öffnen der Tür um, weil er etwas vergessen hatte. Kurz darauf sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Die Polizisten entdeckten Einschusslöcher am Hauseingang. Bei der Aufklärung des Falls hoffen sie auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei geht es um Knallgeräusche und um verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße „Im Spargelfeld“.

