Fußball Füllkrug: DFB-Team trotz WM-Aus in Vorrunde im Aufwärtstrend

Niclas Füllkrug sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz des Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft in Katar nach der Vorrunde in einem Aufwärtstrend. Es werde jetzt auch eine ähnliche Mannschaft sein, die das Ruder wieder rumreißen müsse, sagte der Stürmer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen dem „Kicker“ (Montag). „Und ich finde - auch wenn sich das blöd anhört - dass wir beim DFB eigentlich schon in einer Phase sind, wo wir den Berg wieder hochgehen“, urteilte der 29-Jährige.