Brand Großbrand verwüstet Lagerhalle in Rastede

Eine Lagerhalle mit Baumaterial und Maschinen ist am Sonntag in Rastede im Kreis Ammerland vollständig ausgebrannt. Die etwa 400 Quadratmeter große Halle gehöre einem Dachdecker- und Zimmereibetrieb, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. „Die steht seit zwei Stunden im Vollbrand.“ In der Halle lagerten den Angaben nach unter anderem Paletten, ein Gabelstapler, Akkus für Geräte, die vollständig von den Flammen vernichtet wurden.